السعودية اليوم / الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها إلى عدد من المطارات بسبب سوء حالة الطقس



الجزائر 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم عن تعليق رحلاتها الداخلية من والى مطار الجزائر العاصمة باتجاه مطارات جنوب شرق البلاد.

وارجعت الشركة في بيان لها هذا القرار إلى اضطراب جوي تسبب في "عدم وضوح الرؤية" موضحة ان برنامج الرحلات الى تلك المنطقة سيظل معلقا حتى تتحسن أحوال الطقس.

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19:52ت م

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