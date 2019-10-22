

واشنطن 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

نفذت السلطات المحلية في ولاية تكساس الامريكية حظراً للتجول في أجزاء من مدينة دالاس بولاية تكساس بعدما حطم إعصار قوي منازل وتسبب في إنقلاب سيارات وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف لليلة الثانية على التوالي حيث بلغت أقصى سرعة للرياح 225 كيلومترا في الساعة , وألزمت شرطة دالاس السكان بعدم الخروج بين السابعة مساء والسابعة صباحا.

وافادت شركة أونكور للمرافق أن الكهرباء انقطعت عن حوالي 42 ألف شخص مما دفعها للاستعانة بالطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة في جهود إصلاح الخطوط المتضررة.

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19:39ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حظر تجوال وانقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من مدينة دالاس الأمريكية بسبب إعصار بلغت سرعته 225 كيلومترا في الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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