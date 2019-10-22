المعلمون في صف الوزير آل الشيخ : رد التعليم يُدرس فلنمنحها مساحة للعمل

2019-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل معلمون ومهتمون بالقطاع التعليمي مع تعليق وزارة التعليم على المؤتمر الصحفي لهيئة تقويم التعليم وتغريدة رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور أحمد العيسى، بشأن نتائج الاختبارات الوطنية.

تغريدة العيسى:

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، أحمد العيسى، أمس: إن نتائج الاختبارات الوطنية التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم اليوم يجب ألا تمر مرور الكرام، فهي تتوافق مع نتائج الاختبارات الدولية التي أجريت الأعوام الماضية، وتؤكد أن التحصيل العلمي لدى طلابنا لا يزال دون المستوى المطلوب وبعيداً عن طموحات قيادتنا وتطلعات أبناء شعبنا الكريم.

وأضاف العيسى، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن هذه النتائج تؤكد أهمية دعم جهود وزارة التعليم في إيجاد حلول طويلة المدى لرفع كفاءة الأداء في الميدان التربوي، وعدم الاكتفاء بعمليات جراحية تجميلية، مع دعوة الباحثين للغوص في إشكاليات التعليم العميقة والمؤثرة في مستوى تحصيل أبنائنا وبناتنا.

وتابع: “تؤكد هذه النتائج أن مستوى التحصيل في مدارس البنات أفضل من مدارس البنين، وهذا يتطلب البحث عن أسباب القصور في مدارس البنين بالذات.. ويسر هيئة تقويم التعليم والتدريب تقديم الدعم للباحثين للقيام بدراسات تربوية عميقة تشخص أسباب الخلل بعيدًا عن الطروحات الإعلامية المستعجلة”.

رد التعليم:

وردت وزارة التعلم في بيان لها، على سلسلة التغريدات التي تم نشرها حول نتائج تلك الاختبارات، والتي طالبت ألا تمر تلك النتائج مرور الكرام.

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وأضافت: “وفي هذا الصدد وبعيدًا عن التنظير؛ تؤكد وزارة التعليم أن النتائج التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم والتدريب ليست بجديدة على الوزارة، حيث تنبهت في وقت مبكر إلى ضعف نتائج المملكة في مشاركاتها في الاختبارات الدولية عام 2015؛ نظرًا لعدم وجود منظومة إصلاحات تعليمية حقيقية خلال السنوات الثلاث الماضية، أو المحاسبة عليها؛ لذا كان من الطبيعي أن تظهر نتائج الاختبارات الوطنية خلال 2018 مكملة لما تم الإعلان عنه دوليًّا في 2015، وهو كذلك ما تتوقعه الوزارة من نتائج اختبارات PIZA الدولية التي أقيمت في أبريل 2018، وستعلن نتائجها في الثاني من ديسمبر 2019، ومتوقع للأسف أن تعبّر عن فاقد عالٍ في سنوات التعليم”.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع هذه الأرقام تتحمّل مسؤوليتها المؤسسة التعليمية والقائمون عليها في وقت إجراء تلك الاختبارات، وهي نتيجة لضعف التركيز المؤسسي لمعالجة جوانب الخلل، ولذلك لا يمكن لأحد أو جهة الركض للأمام عن مسؤولياته أو محاولة التنصل أو التهرب منها بمؤتمر صحفي أو نشر تغريدة؛ لأن مستقبل أبنائنا وبناتنا، ونهضة وطننا الذي يمثّل التعليم عماده، هما ما يجب التركيز عليه، ومسابقة الوقت في إنجازه.

ردود أفعال:

من جهتهم، تفاعل المعلمون والمهتمون بالقطاع مع التصريحات المتبادلة عبر وسم “مع وزيرنا ووزيرنا معنا”، حيث قال المهتم بالتعليم محمد الزراع: الوزارة تسير بالمسار الصحيح بما يبذله وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ من جهود ولدي ثقة متناهية في رؤاه التطويرية وخططه المستقبلية قصيرة المدى والتي ستحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وكل ذلك بدعم مباشر من قيادتنا الرشيدة.

ورأى إبراهيم الحمدان: أن رد التعليم يُدرّس، ومحاضرة في مفهوم تحمّل المسؤولية، الوزارة تقترب من الميدان، فلنمنحها مساحة للعمل.

وعلق ملتقى المعلمين والمعلمات بالقول: الوزير حمد آل الشيخ منذ حضوره تحدث عن أخطاء التعليم بكل صراحة ولا يُحمّل أخطاء غيره، فلقد أعاد المعلم للفصل ويعمل ليلًا نهارًا في معالجة نواتج التعلم ورفع معنويات كافة العاملين في التعليم، وما صرّح عن منسوبيه إلا بكل خير، مجددًا ثقته بهم في كل مناسبة.

وقالت هيا بنت شعلان: متفائلين به ووجه الميدان التعليمي في المسار الصحيح بفضل قيادته للوزارة، ونحن عون له في تحقيق كل ما يخدم مجال التعليم والتربية ويرقى بنواتج التعلم.

من جهته، علقت عائشة القرني: قدم ما يرضي الجميع، ومتفائلون بالقادم، نسأل الله له التوفيق، وزارة التعليم تحتاج إلى إصلاح ما أفسده من كان قبله.