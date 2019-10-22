الآسيوي يوقف عبدالكريم حسن 5 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارا يقضي بإيقاف لاعب السد القطري عبدالكريم حسن 5 أشهر، يطبق في كل المنافسات الآسيوية على مستوى الأندية، إضافة إلى الإيقاف التلقائي الذي طبق أمس في مباراة فريقه أمام الهلال بإياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا.
وتأتي قرارات اللجنة بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب في مباراة الذهاب أمام الهلال، التي أقيمت في الدوحة وانتهت بفوز الهلال 4 - 1، حيث اعتدى عبدالكريم على الحكم الدولي العماني أحمد الكاف بدهس قدمه واحتجاجه العنيف على منحه إنذارا، واحتساب ضربة مباشرة ضده في الدقيقة 35 من الشوط الأول.
وفرضت اللجنة غرامة قيمتها 5 آلاف دولار على اللاعب يتم دفعها خلال 30 يوما، إضافة إلى إنذاره بعقوبة مضاعفة في حال تكرار سلوكه.
يذكر أن عبدالكريم حسن أوقف 3 مباريات من الفيفا في نوفمبر 2016، إثر طرده خلال مباراة إيران في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، بسبب السلوك العنيف.
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