أبرز مباريات اليوم بأوروبا وآسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة دوري أبطال أوروبا أياكس أمستردام وتشيلسي 07:55م

براغ وبرشلونة 10:00م

إنتر ميلان وبوروسيا دورتموند 10:00م

كي آر سي جينك وليفربول 10:00م

ليل وفالنسيا 10:00م

بنفيكا وليون 10:00م دوري أبطال آسيا غوانغزهو الصيني وأوراوا الياباني 3:00م



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