السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
يتطلع أوراوا الياباني لتأكيد تفوقه عندما يلتقي مع غوانغزهو ايفرغراند الصيني اليوم، على استاد تيانهي في غوانغزهو بإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وشهدت مباراة الذهاب نجاح أوراوا ريدز في تحقيق الفوز 2 - 0 على استاد سايتاما 20022 في سايتاما.
وسيحاول غوانغزهو في هذه المباراة الاستفادة من سجله المميز على أرضه، حيث لم يخسر في 21 مباراة بالبطولة القارية.
ويطمح كلا الفريقين في بلوغ المباراة النهائية، على أمل أن يصبح أول فريق يتوج بلقب البطولة بنظامها الجديد 3 مرات.
كانت هذه تفاصيل خبر أوراوا وغوانغزهو.. من طرف النهائي الآسيوي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.