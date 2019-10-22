أوراوا وغوانغزهو.. من طرف النهائي الآسيوي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتطلع أوراوا الياباني لتأكيد تفوقه عندما يلتقي مع غوانغزهو ايفرغراند الصيني اليوم، على استاد تيانهي في غوانغزهو بإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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وشهدت مباراة الذهاب نجاح أوراوا ريدز في تحقيق الفوز 2 - 0 على استاد سايتاما 20022 في سايتاما.

وسيحاول غوانغزهو في هذه المباراة الاستفادة من سجله المميز على أرضه، حيث لم يخسر في 21 مباراة بالبطولة القارية.

ويطمح كلا الفريقين في بلوغ المباراة النهائية، على أمل أن يصبح أول فريق يتوج بلقب البطولة بنظامها الجديد 3 مرات.