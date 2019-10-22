الإسماعيلي يستضيف الجزيرة عربيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة يستضيف الإسماعيلي المصري نظيره الجزيرة الإماراتي اليوم على ملعبه في الإسماعيلية بذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. ويسعى الإسماعيلي لتحقيق فوز مطمئن قبل مباراة العودة بالإمارات، ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة بالدوري المحلي على أرضه أمام حرس الحدود بنتيجة 0-1. ولم يسبق للدراويش أن واجهوا الجزيرة الإماراتي من قبل.



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