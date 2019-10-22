ملاحقة مفسري الأحلام على مواقع التواصل الاجتماعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توعدت إمارة منطقة الرياض أشخاصا يزعمون تفسير الرؤى والأحلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن بادي أنه وبناء على توجيهات ومتابعة أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ونائبه محمد بن عبدالرحمن لأعمال اللجنة المركزية والميدانية لمتابعة مزاولي الرقية والطب الشعبي، وتأكيدهما على المتابعة الدقيقة والحازمة في الحد من المخالفات الشرعية والنظامية، رصدت اللجنة المختصة استغلال بعض مدعي تفسير الرؤى والأحلام بمدينة الرياض مواقع التواصل الاجتماعي لوضع الدعاية لأنفسهم، واتخاذها وسيلة تجارية بتعبير وتأويل الرؤى مقابل مبالغ مالية، أو بطلب الرتويت لزيادة أعداد المتابعين، وبعضهم مجهول الحال، مع وجود بعض المخالفات الشرعية والنظامية عليهم.

وأضاف أنه بناء على ذلك صدر التوجيه للجان المختصة بالرصد والرفع عن هذه الحالات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ماذا رصدت اللجنة؟