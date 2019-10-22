، واشنطن: الأكراد أكملوا انسحابهم من مناطق الهجوم التركي ،

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أبلغ قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، واشنطن بانسحاب كل المقاتلين الأكراد من المنطقة المحددة شمال شرق سوريا بموجب الاتفاق الأمريكي التركي، بحسب ما أفادت الإدارة الأمريكية اليوم (الثلاثاء).
وذكر مسؤول من الإدارة أن "عبدي" أكد للولايات المتحدة أن "قسد" نفذت كل التزاماتها في إطار الاتفاق بين واشنطن وأنقرة حول وقف إطلاق النار شمال شرق الأراضي السورية.
وأكّد أن واشنطن ستعتبر كل الإجراءات التي ستتخذها تركيا على الأرض ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة، بعد انتهاء المهلة الممتدّة لـ120 ساعة لانسحابهم من الأراضي المحددة؛ خرقًا للاتفاق بين الطرفين؛ مما سيسفر عن فرض عقوبات لا مفرّ منها على الجانب التركي.
وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة وتركيا متفقتان على أن انسحاب المسلحين قد تم بالفعل.
وأضاف أن حكومة بلاده تعمل مع السلطات التركية على تحويل نظام تعليق الأعمال القتالية إلى هدنة مستدامة.
واشنطن سوريا تركيا قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الأكراد
واشنطن: الأكراد أكملوا انسحابهم من مناطق الهجوم التركيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-22
أبلغ قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، واشنطن بانسحاب كل المقاتلين الأكراد من المنطقة المحددة شمال شرق سوريا بموجب الاتفاق الأمريكي التركي، بحسب ما أفادت الإدارة الأمريكية اليوم (الثلاثاء).
وذكر مسؤول من الإدارة أن "عبدي" أكد للولايات المتحدة أن "قسد" نفذت كل التزاماتها في إطار الاتفاق بين واشنطن وأنقرة حول وقف إطلاق النار شمال شرق الأراضي السورية.
وأكّد أن واشنطن ستعتبر كل الإجراءات التي ستتخذها تركيا على الأرض ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة، بعد انتهاء المهلة الممتدّة لـ120 ساعة لانسحابهم من الأراضي المحددة؛ خرقًا للاتفاق بين الطرفين؛ مما سيسفر عن فرض عقوبات لا مفرّ منها على الجانب التركي.
وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة وتركيا متفقتان على أن انسحاب المسلحين قد تم بالفعل.
وأضاف أن حكومة بلاده تعمل مع السلطات التركية على تحويل نظام تعليق الأعمال القتالية إلى هدنة مستدامة.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
09:35 PM
حذرت أنقرة من خرق الاتفاق
أبلغ قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، واشنطن بانسحاب كل المقاتلين الأكراد من المنطقة المحددة شمال شرق سوريا بموجب الاتفاق الأمريكي التركي، بحسب ما أفادت الإدارة الأمريكية اليوم (الثلاثاء).
وذكر مسؤول من الإدارة أن "عبدي" أكد للولايات المتحدة أن "قسد" نفذت كل التزاماتها في إطار الاتفاق بين واشنطن وأنقرة حول وقف إطلاق النار شمال شرق الأراضي السورية.
وأكّد أن واشنطن ستعتبر كل الإجراءات التي ستتخذها تركيا على الأرض ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة، بعد انتهاء المهلة الممتدّة لـ120 ساعة لانسحابهم من الأراضي المحددة؛ خرقًا للاتفاق بين الطرفين؛ مما سيسفر عن فرض عقوبات لا مفرّ منها على الجانب التركي.
وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة وتركيا متفقتان على أن انسحاب المسلحين قد تم بالفعل.
وأضاف أن حكومة بلاده تعمل مع السلطات التركية على تحويل نظام تعليق الأعمال القتالية إلى هدنة مستدامة.
، واشنطن: الأكراد أكملوا انسحابهم من مناطق الهجوم التركي ،
المصدر : الخليج 365
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