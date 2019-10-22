، الكرملين يطلب من "أردوغان" معلومات حول العملية العسكرية التركية في سوريا ،

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قال الكرملين إنه يطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تزويد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بمعلومات عن خطط بلاده في شمال سوريا، خلال اجتماعهما بجنوب روسيا الثلاثاء.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الرئيسين لديهما الكثير لمناقشته فيما يتعلق بسوريا، وأن موسكو لاحظت ما وصفه بتبادل البيانات الحادة بين الولايات المتحدة وتركيا.
وحين سئل عن فكرة وزيرة الدفاع الألمانية إقامة منطقة أمنية تخضع لإشراف دولي في شمال سوريا، وبمشاركة تركيا وروسيا؛ قال بيسكوف إن الكرملين سيدرس ما وصفه بالفكرة الجديدة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد رفض اليوم الثلاثاء، دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتمديد وقف إطلاق النار، فيما توعد بمواصلة العمليات العسكرية شمالي سوريا بشكل أقوى.
وشنت تركيا هجومها عبر الحدود في التاسع من أكتوبر، وقالت إنها تهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" بعمق حوالي 30 كيلومترًا وبطول 440 كيلومترًا على الحدود، لطرد القوات التي يقودها الأكراد، والاستعداد لتوطين مليوني لاجئ سوري تستضيفهم حاليا. وركز الهجوم التركي على بلدتين على الحدود السورية هما: تل أبيض، ورأس العين، اللتان تقعان تقريبًا في منتصف الشريط الحدودي الذي تستهدفه تركيا.الكرملين أردوغان سوريا بوتين
الكرملين يطلب من "أردوغان" معلومات حول العملية العسكرية التركية في سورياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-22
قال الكرملين إنه يطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تزويد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بمعلومات عن خطط بلاده في شمال سوريا، خلال اجتماعهما بجنوب روسيا الثلاثاء.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الرئيسين لديهما الكثير لمناقشته فيما يتعلق بسوريا، وأن موسكو لاحظت ما وصفه بتبادل البيانات الحادة بين الولايات المتحدة وتركيا.
وحين سئل عن فكرة وزيرة الدفاع الألمانية إقامة منطقة أمنية تخضع لإشراف دولي في شمال سوريا، وبمشاركة تركيا وروسيا؛ قال بيسكوف إن الكرملين سيدرس ما وصفه بالفكرة الجديدة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد رفض اليوم الثلاثاء، دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتمديد وقف إطلاق النار، فيما توعد بمواصلة العمليات العسكرية شمالي سوريا بشكل أقوى.
وشنت تركيا هجومها عبر الحدود في التاسع من أكتوبر، وقالت إنها تهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" بعمق حوالي 30 كيلومترًا وبطول 440 كيلومترًا على الحدود، لطرد القوات التي يقودها الأكراد، والاستعداد لتوطين مليوني لاجئ سوري تستضيفهم حاليا. وركز الهجوم التركي على بلدتين على الحدود السورية هما: تل أبيض، ورأس العين، اللتان تقعان تقريبًا في منتصف الشريط الحدودي الذي تستهدفه تركيا.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
08:34 PM
بعد تبادل بيانات حادة بين واشنطن وأنقرة
قال الكرملين إنه يطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تزويد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بمعلومات عن خطط بلاده في شمال سوريا، خلال اجتماعهما بجنوب روسيا الثلاثاء.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الرئيسين لديهما الكثير لمناقشته فيما يتعلق بسوريا، وأن موسكو لاحظت ما وصفه بتبادل البيانات الحادة بين الولايات المتحدة وتركيا.
وحين سئل عن فكرة وزيرة الدفاع الألمانية إقامة منطقة أمنية تخضع لإشراف دولي في شمال سوريا، وبمشاركة تركيا وروسيا؛ قال بيسكوف إن الكرملين سيدرس ما وصفه بالفكرة الجديدة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد رفض اليوم الثلاثاء، دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتمديد وقف إطلاق النار، فيما توعد بمواصلة العمليات العسكرية شمالي سوريا بشكل أقوى.
وشنت تركيا هجومها عبر الحدود في التاسع من أكتوبر، وقالت إنها تهدف إلى إقامة "منطقة آمنة" بعمق حوالي 30 كيلومترًا وبطول 440 كيلومترًا على الحدود، لطرد القوات التي يقودها الأكراد، والاستعداد لتوطين مليوني لاجئ سوري تستضيفهم حاليا. وركز الهجوم التركي على بلدتين على الحدود السورية هما: تل أبيض، ورأس العين، اللتان تقعان تقريبًا في منتصف الشريط الحدودي الذي تستهدفه تركيا.
، الكرملين يطلب من "أردوغان" معلومات حول العملية العسكرية التركية في سوريا ،
المصدر : الخليج 365
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