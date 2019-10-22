، احتجاجات أمام مصرف لبنان.. ومطالبات باسترداد 100 مليار دولار دُفعت كفوائد ،

محمد بن مسعود - الدمام - في أكبر تظاهرات تشهدها البلاد منذ 15 عامًا

يواصل عشرات اللبنانيين احتجاجاتهم أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت اليوم الثلاثاء مرددين هتافات منددة بالسياسة المالية، فيما استقدمت قوى الأمن تعزيزات إلى المكان.

واعتبر المحتجون تلك السياسات التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان أسهمت في تفاقم الدَّين العام، مطالبين باستعادة الأموال التي تقدَّر بأكثر من 100 مليار دولار، دُفعت كفوائد إلى المصارف، بحسب المتظاهرين.

من جانبها، أعلنت جمعية المصارف إغلاق البنوك كافة غدًا الأربعاء؛ وذلك خشية تعرُّض الموظفين لأي اعتداء عليهم، وعلى المصارف وفروعها، حسب قولها وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأقام المحتجون اللبنانيون اليوم الثلاثاء متاريس في الشوارع حول نقطة التجمع المركزية في بيروت في اليوم السادس من الاحتجاجات المناهضة للحكومة رافضين الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، ومُصرين على تنحي الحكومة.

وانتقد وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، الإصلاحات باعتبارها "مخدرات واهية"، تهدف إلى شراء الوقت.

وفي وقت سابق قدَّم سعد الحريري، رئيس الوزراء، حزمة إصلاح، لكن المظاهرات على مستوى البلاد استمرت في الازدياد، وهي الآن أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ 15 عامًا، وقد وحَّدت أفراد الشعب من جميع الطوائف في رفضهم المشترك للحكومة.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية حادة. وتشمل الإصلاحات التي اقترحها الحريري تخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وإصلاح قطاع الكهرباء، وتقليص المؤسسات الحكومية.

وفي السياق، طالب أكرم شهيب، وزير التربية والتعليم العالي، كل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات باستئناف التدريس صباح غد الأربعاء، والعمل بكل الوسائل لتعويض أيام التعطيل التي فرضتها الظروف الراهنة.

وفي قرار مفاجئ أصدر جمال جراح، وزير الإعلام اللبناني التابع لتيار المستقبل، مرسومًا، أقال فيه مديرة الوكالة الوطنية الرسمية للأنباء لور سليمان، وعيَّن مكانها شخصًا آخر تابعًا للتيار الوطني الحُر، يُدعى زياد حرفوش.

وقالت لور سليمان لـ"سكاي نيوز عربية": "إن القرار مفاجئ وسياسي". مضيفة: "أفُاجَأ كيف يُقال شخص كفؤ في منصبه، يعمل على مدار الساعة".

وأوضحت ردًّا على احتمال إقالتها بسبب تغطية الوكالة الرسمية التحركات الشعبية: "لا أعرف، ربما، لكن القرار غير مقبول، ومؤسف".

مصرف لبنان بيروت