، أمير القصيم يسلم فريق الأمن العام درع "رالي القصيم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظير مشاركته بأكبر عددٍ من المتسابقين

سلّم أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، رئيس اللجنة العليا لرالي القصيم فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية، درعًا تقديريًا مقدمًا من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، نظير مشاركة الفريق بأكبر عددٍ من المتسابقين برالي القصيم ٢٠١٩م.

وجاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي، حيث بلغ عدد المتسابقين من الفريق سبعة عشر متسابقًا في جميع الفئات، ويعد فريق الأمن العام أكبر فريق مشارك من حيث عدد المتسابقين والفنيين والآليات والتجهيزات الخاصة بالراليات، وقد شهد مقر الفريق المؤقت في مدينة التمور ببريدة حضورًا جماهيريًا كثيفًا من الزوار وعشاق رياضة الراليات.

يُذكر أن الفريق تم تشكيله في العام الماضي، بدعم وتوجيه من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وذلك انطلاقًا من دور الأمن العام الريادي وما يضطلع به من مسؤوليات ومهام تلامس كل جوانب المجتمع بشكل عام، وحرصًا على تعزيز وتوثيق أواصر الترابط بين الأمن العام والمجتمع بمختلف شرائحه، وبث الرسائل الأمنية الهادفة من خلال ذلك، ولتمثيل الأمن العام في المحافل الرياضية ذات العلاقة بهذا النشاط ورعاية لمواهب منسوبيه، نظرًا لما يحظى به هذا المجال الرياضي من اهتمام ومتابعة خاصة من فئة الشباب.

ورحب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، بتشكيل هذا الفريق، مؤكدًا أن هذا التفاعل الإيجابي من الأمن العام يأتي مواكبًا لأهداف الرؤية الحكيمة، وتحقيقًا لطموحاتها التي رسمها قائد النهضة التنموية في المملكة، ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وعبّر عن شكره وتقديره لوزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على ما يوليه من اهتمام وتحفيز للقطاعات الأمنية المشاركة في المجال الرياضي، وتحديدًا سباقات السيارات. كما ثمّن لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، دعمه المباشر للفريق، ولمساعده لشؤون التدريب اللواء محمد بن عبدالرحمن المشحن، لإشرافه المباشر على الفريق.القصيم أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل رالي القصيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل مدير شرطة منطقة القصيم علي بن مرضي