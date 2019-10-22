شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفي الملك فهد تعلن عن حاجتها لشغل هذة الوظائف والان مع التفاصيل

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى الأمير محمد بن فهد، والتجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:



– أخصائي إداري (للنساء/ الظهران).

– منسق إداري أول خدمات المرضى (الدمام).

– أخصائي صحة نفسية (الدمام).

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– أخصائي معلوماتية صحية (الدمام).

– أخصائي محاسبة (الدمام).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 22 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي



https://kfshcareers.talentera.com/ar/job-search-results/