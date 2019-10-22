السعودية | آل جابر يلتقى بسفيري جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة واليمن

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:15 مساءً, 22 أكتوبر 2019 م المناطق - واس التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورج راناو ، وسفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الجمهورية اليمنية كارولا مولر هولتكيمبر .

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة.

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