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مسؤول بغرفة الرياض: أشك أن ينجح التوطين بنسبة 100 %
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض، خالد العثمان، أن الضغط على القطاع الخاص بعملية “التوطين” دون تقديم حلول وممكنات حقيقة له، سيضعه أمام مسؤولية هو غير قادر عليها.
وأضاف العثمان خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: أشك أن تنجح عملية “التوطين” بنسبة 100% في أي قطاع من القطاعات، والواقع يقول إن تجارب الإلزام والفرض والغصب لا تأتي بنتيجة، ويجب أن نعيد “تشريح” المشكلة.
وتابع رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض: قرار رفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة قرار غير واقعي لا علاقة له بسوق العمل، ولا يمكن تحقيقه.
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