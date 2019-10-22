مسؤول بغرفة الرياض: أشك أن ينجح التوطين بنسبة 100 %

2019-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض، خالد العثمان، أن الضغط على القطاع الخاص بعملية “التوطين” دون تقديم حلول وممكنات حقيقة له، سيضعه أمام مسؤولية هو غير قادر عليها.

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وأضاف العثمان خلال حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: أشك أن تنجح عملية “التوطين” بنسبة 100% في أي قطاع من القطاعات، والواقع يقول إن تجارب الإلزام والفرض والغصب لا تأتي بنتيجة، ويجب أن نعيد “تشريح” المشكلة.

وتابع رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض: قرار رفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة قرار غير واقعي لا علاقة له بسوق العمل، ولا يمكن تحقيقه.