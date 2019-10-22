غير مستحق لدعم حساب المواطن فهل يمكن لزوجته التسجيل؟

2019-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار مواطن بشأن إمكانية أن تسجل زوجته في البرنامج للحصول على الدعم، حيث إنه لديه سجل تجاري وغير مستحق للدعم.

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وقال حساب متابعات الخليج 365: يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، وفي حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ.

يشار إلى أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.