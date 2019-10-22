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حالة مطرية مبشرة خلال أيام
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، حالة مطرية مبشرة نهاية الأسبوع الجاري وغرة الأسبوع القادم بأمطار أغلبها خفيف على شمال المملكة وشمال الكويت وجنوب العراق.
في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل.
كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم.
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