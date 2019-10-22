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2019-10-22 صور.. مدني بريدة يفك احتجاز جمل في مستنقع طيني متابعات الخليج 365 - بريدة تمكن رجال الدفاع المدني في بريدة من إخراج جمل احتجز بمستنقع طيني. وأفاد الدفاع المدني أنه تم تسليم الجمل لصاحبه. Advertisements م







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