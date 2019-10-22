شكرا لقرائتكم شراكة بين دار ميديا وPPI Media الألمانية لتقديم حلول إعلامية مبتكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت دار ميديا السعودية الأسبوع الماضي في العاصمة الألمانية برلين وعلى هامش معرض ومؤتمر النشر العالمي “وان افيرا” عقد شركة استراتيجية وموزع لمنتجات ” بي بي آي ميديا” عملاق صناعة الإعلام في ألمانيا.

ووقع العقد الدكتور هوك بيرندت، الرئيس التنفيذي في “بي بي آي” ميديا، والتي تتخذ من هامبورغ مقر لأعمالها، وسليمان أباحسين، رئيس مجلس إدارة دار ميديا، بحضور الدكتور علي الأعسم، نائب الرئيس في الشرق الأوسط في “بي بي آي ميديا”، ووليد بوعلي الرئيس التنفيذي لدار ميديا.

وقال أباحسين، عقب توقيع الاتفاقية: يأتي هذا العقد ضمن استراتيجية “دار ميديا” السعودية في توسيع نطاق أعمالها في الشركات المتعددة بما يصب في تطوير وابتكار الحلول الإعلامية للجيل القادم من الإعلام.

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وتعتبر” بي بي آي ميديا” من أهم شركات البرمجة العالمية، والتي تقدم حلولًا مبتكرة في نطاق الإعلام الحديث، كما أنها تحمل سجلًا حافلًا بالحلول والبرمجيات موثوقة ومستدامة لكافة وسائط النشر والإعلام في العالم، وحلولًا للنشر المستدام الناجح للطباعة الورقية والمنصات الرقمية معًا، كما تضطلع ” بي بي آي ميديا” في أتمتة الإنتاج من خلال تطوير الصحف الآلية لأكثر من 30 عامًا، حيث تعد من الشركات الرائدة في هذه الصناعة.

وتعمل “بي بي آي ميديا” على تخطيط وإنتاج المنشورات لأكثر من 100 شركة وناشر إعلامي في جميع أنحاء العالم، وفقًا لبيئة الأنظمة والتحول إلى الإعلام الرقمي وابتكار الأعمال نحو هذا التحول، ويوجد لديها فروع في كافة أنحاء العالم.

أما دار ميديا السعودية فتتخذ من المنطقة الشرقية من المملكة مقرًا لها، وتجمع في شركاتها عددًا من رؤساء التحرير ونخبة من المستشارين من عواصم عربية وعالمية (لوس أنجلوس، لندن، فرانكفورت، باريس، بيروت، دبي، والقاهرة)، منطلقة من أرض النفط للعالم بحلول إعلامية متكاملة تصنعها الخبرة.

وتعمل دار ميديا حاليًا على عدد من المشاريع الإعلامية المتنوعة للقطاعين الخاص والعام في المملكة، إضافة إلى استعدادها لإطلاق أربع منصات إعلامية قبل نهاية 2019.







