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صور.. بلدية الواديين تستعيد أكثر من 5000 م٢ قرب أملاك وزارة الدفاع
متابعات الخليج 365 – فهد القحطاني - أحد رفيدة
استعادت بلدية الواديين بالتعاون مع لجنة التعديات في الجهات الحكومية الأخرى، أرضًا تم التعدي عليها بمساحة تقدر بأكثر من 5000 م٢ بعد أن حاول أشخاص الاستيلاء عليها.
واشتملت التعديات التي كانت بالقرب من أملاك وزارة الدفاع على جدران من أحجار.
وأوضح رئيس البلدية متعب بن عبدالله القحطاني، أن الفرق الرقابية الميدانية الخاصة بمراقبة الأراضي تقوم بجولاتها اليومية والمتكررة على الأراضي الحكومية للتأكد من عدم وجود أي تعدٍ عليها.
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