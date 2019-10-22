فيديو.. مجرم الحرب يتباكى على خاشقجي

2019-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا يهتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحقوق الإنسان ولا بالحريات والدليل على ذلك آلاف الأتراك الذين ألقى بهم في غياهب السجون بحجة دعم الانقلاب المزعوم إضافة إلى مئات الكتاب والصحافيين الذين منعوا من الكتابة وأغلقت في وجههم نوافذ التعبير عن الرأي.

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هذا الطرح يجعلنا نتساءل عن سر تباكي أردوغان على متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي فهو لا يعشق العدالة ولا يدافع عن الحريات بل يتباكى على مشروعه الذي يهدف إلى تشويه المملكة وتلميع السلطان التركي الذي كان خاشقجي أحد أدواته بقصد أو بغير قصد.