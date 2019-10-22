- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. مجرم الحرب يتباكى على خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. مجرم الحرب يتباكى على خاشقجي
متابعات الخليج 365 - الرياض
لا يهتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحقوق الإنسان ولا بالحريات والدليل على ذلك آلاف الأتراك الذين ألقى بهم في غياهب السجون بحجة دعم الانقلاب المزعوم إضافة إلى مئات الكتاب والصحافيين الذين منعوا من الكتابة وأغلقت في وجههم نوافذ التعبير عن الرأي.
هذا الطرح يجعلنا نتساءل عن سر تباكي أردوغان على متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي فهو لا يعشق العدالة ولا يدافع عن الحريات بل يتباكى على مشروعه الذي يهدف إلى تشويه المملكة وتلميع السلطان التركي الذي كان خاشقجي أحد أدواته بقصد أو بغير قصد.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مجرم الحرب يتباكى على خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.