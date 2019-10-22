شكرا لقرائتكم اجتماع عربي يبحث تجريم دفع الفدية للإرهابيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-22 اجتماع عربي يبحث تجريم دفع الفدية للإرهابيين متابعات الخليج 365 - واس بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب، لبحث مسألة تجريم دفع الفدية بحضور مدير إدارة الشؤون القانونية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب الوزير مفوض ياسر عبد المنعم.

ويناقش الاجتماع، على مدى يومين، تقرير قطاع الشؤون القانونية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الاجتماع الثالث للجنة وقرارات مجلس وزراء العدل العرب ذات الصلة وكذلك ملاحظات الدول العربية، ومناقشات الخبراء المشاركين بشأن مسألة تجريم دفع الفدية.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع عربي يبحث تجريم دفع الفدية للإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.