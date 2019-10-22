شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبجث مع وزير الدفاع الأمريكي التطورات الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عددا من المسائل، خاصة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض ولي العهد خلال اجتماعه اليوم (الثلاثاء)، بوزير الدفاع الأمريكي، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المتعلقة بالجانب العسكري والدفاعي.

حضر الاجتماع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، وقائد القوات المشتركة الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والملحق العسكري السعودي في واشنطن وأوتاوا اللواء ركن فواز الفواز.

كما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.