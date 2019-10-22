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نساء في الأمن السيبراني مبادرة بجامعة الملك خالد

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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لتعزيز فرص نجاح المرأة في الأمن السيبراني وأمن المعلومات، تطلق الإدارة العامة للأمن السيبراني بجامعة الملك خالد اليوم مبادرة «نساء في الأمن السيبراني»، بمشاركة نخبة من المتخصصات في المجال، وذلك في مركز دراسة الطالبات بالسامر بأبها.

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وتستهدف المبادرة جميع المهتمات بالأمن السيبراني من داخل الجامعة وخارجها، وذلك لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تتمثل في تمكين المرأة ونجاحها في هذا المجال.

فيما ستقيم الإدارة جناحا تعريفيا في مركز دراسة الطالبات بالسامر لمدة يومين، يتم خلاله تعريف منسوبات الجامعة بالأمن السيبراني وأمن المعلومات ومجالاتهما، كما ستعقد الإدارة بعد غد على مسرح مركز دراسة الطالبات لقاء مع أستاذة كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة فاطمة تركستاني، ومديرة تمكين الأمن السيبراني في شركة الاتصالات السعودية أروى الحمد.

وستختتم مبادرة «نساء في الأمن السيبراني» فعالياتها بمشاركة مجتمعية تثقيفية للمرأة بمنطقة عسير في مجمع الراشد مول التجاري بأبها مساء الجمعة المقبل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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