نساء في الأمن السيبراني مبادرة بجامعة الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

لتعزيز فرص نجاح المرأة في الأمن السيبراني وأمن المعلومات، تطلق الإدارة العامة للأمن السيبراني بجامعة الملك خالد اليوم مبادرة «نساء في الأمن السيبراني»، بمشاركة نخبة من المتخصصات في المجال، وذلك في مركز دراسة الطالبات بالسامر بأبها.

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وتستهدف المبادرة جميع المهتمات بالأمن السيبراني من داخل الجامعة وخارجها، وذلك لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تتمثل في تمكين المرأة ونجاحها في هذا المجال.

فيما ستقيم الإدارة جناحا تعريفيا في مركز دراسة الطالبات بالسامر لمدة يومين، يتم خلاله تعريف منسوبات الجامعة بالأمن السيبراني وأمن المعلومات ومجالاتهما، كما ستعقد الإدارة بعد غد على مسرح مركز دراسة الطالبات لقاء مع أستاذة كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة فاطمة تركستاني، ومديرة تمكين الأمن السيبراني في شركة الاتصالات السعودية أروى الحمد.

وستختتم مبادرة «نساء في الأمن السيبراني» فعالياتها بمشاركة مجتمعية تثقيفية للمرأة بمنطقة عسير في مجمع الراشد مول التجاري بأبها مساء الجمعة المقبل.