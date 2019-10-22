الإطاحة بثلاثيني أطلق النار على منزل بحفر الباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة حفر الباطن
ضبطت شرطة المنطقة الشرقية مواطنا في العقد الثالث من العمر، وهو بحالة غير طبيعية، وذلك لإطلاقه النار من سطح منزل تحت الإنشاء باتجاه منزل مقابل.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة بأنه عند الساعة 1:45 من ليلة الثلاثاء باشرت دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن بلاغا عن إطلاق شخص النار، حيث تم تحييد خطره والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، كما تم ضبط سلاح رشاش بحوزته، ولم ينتج عن ذلك تعرض أحد لأي سوء.
وبين أن شرطة المنطقة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على تطبيق وتنفيذ الأنظمة بحق من يخالفها.
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