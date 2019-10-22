إعلان القبول المبدئي على وظائف الشؤون الإسلامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف التي تم الإعلان عنها مسبقا وهي داعية، مراقب، إمام، مؤذن، حارس أمن في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة عبدالعزيز العسكر، أن هذه الوظائف على نظام التعاقد التابع للتأمينات الاجتماعية، وأن لكل وظيفة شروط مخصصة، ويشترط التفرغ التام في جميع الوظائف المعلن عنها، مبينا أن وظائف «الدعاة» و»المراقبين» و»حراس الأمن» للنساء والرجال.