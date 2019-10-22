نموذج سلوكي خاص بأبطال التغيير لرصد مستوى الجدارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت وزارة الصحة النموذج السلوكي الخاص بأبطال التغيير الذين يتم اختيارهم بناء على عملية تقييم شاملة من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة وتمارين محاكاة بيئة العمل بإشراف فريق من الخبراء لرصد مستوى الجدارة حسب النموذج السلوكي.

ويشمل النموذج 10 سلوكيات مبنية على نماذج عالمية متخصصة بإدارة التغيير تهدف إلى مساعدة الموظفين على المساهمة في عملية التغيير ونشر السلوكيات والقيم.

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وتساعد هذه السلوكيات المهمة أبطال التغيير في مراجعة وتخطيط التطور المهني لهم ولزملائهم الموظفين، كما أنه يمكن الاستفادة منها في بناء الالتزام وزيادة المستوى المعرفي في مجال إدارة التغيير.

وأوضحت الصحة أن النموذج السلوكي يشكل إضافة نوعية إلى الإطار المعرفي لفكر إدارة التغيير ويسهم في تصميم الحلول التدريبية والتطوير المهني والذاتي لشبكة أبطال التغيير لتمكينهم من نشر السلوكيات الإيجابية والقيم السامية للعمل في القطاع الصحي مما سينعكس إيجابا على تبني الموظفين للتغيير الإيجابي للأفضل وتحقيق أهداف التحول في القطاع الصحي.

ثلاثة مجالات مطلوبة للأداء المتميز: