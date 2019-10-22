السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس عن ضبط 22 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين التي تصنف كجماعة إرهابية، لمحاولتهم إثارة وتأليب الرأي العام من خلال نشر عدد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وطبنجات صوت.
وقالت الوزارة في بيان «إنه في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر التحريضية، لاستغلال الأحداث المختلفة لإثارة الرأي العام وتأجيج المشاعر والتحريض ضد الدولة».
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 22 إخوانيا يثيرون الفوضى في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.