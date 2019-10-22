ضبط 22 إخوانيا يثيرون الفوضى في مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ القاهرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس عن ضبط 22 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين التي تصنف كجماعة إرهابية، لمحاولتهم إثارة وتأليب الرأي العام من خلال نشر عدد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة وبحوزتهم أسلحة بيضاء وطبنجات صوت.

وقالت الوزارة في بيان «إنه في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر التحريضية، لاستغلال الأحداث المختلفة لإثارة الرأي العام وتأجيج المشاعر والتحريض ضد الدولة».