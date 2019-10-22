تعاون سعودي أممي في حقوق الإنسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عواد بن صالح العواد، أوجه التعاون المشترك مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية السفيرة ناتالي فوستيه. واستعرض العواد خلال اللقاء جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين في دعم حقوق الإنسان، منوها بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية، وفقا لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.



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