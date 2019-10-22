12 % نمو في تنفيذ طلبات إيصال الخدمة الكهربائية من خلال «برق»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت الشركة السعودية للكهرباء تطورا ملحوظا في سهولة ممارسة الأعمال في المملكة، بعد أن حققت نموا تجاوزت نسبته 12% في تنفيذ طلبات إيصال الخدمة الكهربائية من خلال خدمة «برق»، خلال الربع الثالث من 2019 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2018، حيث مكنت «برق» المشتركين من إيصال الخدمة الكهربائية في 9 أيام فقط، منذ أن أطلقتها الشركة مطلع العام الحالي.

وقالت السعودية للكهرباء: إن هذه الإصلاحات الإجرائية جاءت مواكبة للعمل الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة ضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، والتي تستهدف رفع معدلات سهولة ممارسة الأعمال في المملكة، حيث كان للشركة جهود متوافقة مع التحركات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية والمركز الوطني للتنافسية.

وأكدت الشركة أن الإصلاحات التي نفذتها ستكون ذات تأثير كبير من خلال تسريع إيصال الخدمة الكهربائية على النشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة، مما يجعل بيئة الاستثمار جاذبة ومغرية لاستقطاب كبرى المصانع والشركات العالمية للعمل في المملكة.