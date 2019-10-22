وميض لحظي يهشم واجهة بناية في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

تهشمت واجهة بناية فجر أمس بجدة، وأصيب شخصان نتيجة وميض لحظي.

من جهته ذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ التابعة لمدني محافظة جدة باشرت في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء حادث تسرب غاز بداخل شقة بالدور الرابع لبناية مكونة من أربعة أدوار.

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وأضاف: نتج عنه وميض لحظي نتيجة تعرضه لمصدر حراري، وتسبب الوميض في إصابة شخصين، أحدهما بجروح، والآخر بحروق من الدرجة الثانية، فيما تهشمت واجهة الشقة ذات المصدر في تسرب الغاز، كما تضررت شقة مجاورة لها.

وكشف العقيد سعيد سرحان أن الحادثة تسببت بتضرر مركبة كانت متوقفة أمام البناية نتيجة انهيار واجهة الشقة من علو أربعة أدوار.

وأوضح أن فرق الإنقاذ طوقت منطقة الحادث، لعدم الدخول إليها وأخليت البناية احترازيا.