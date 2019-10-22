تركي بن محمد يحضر مراسم تنصيب إمبراطور اليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - طوكيو نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، أمس بالعاصمة اليابانية طوكيو في مراسم تنصيب الإمبراطور ناروهيتو أكيهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه للعرش، بحضور عدد من رؤساء الدول.



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