أمير مكة يستعرض حلقة نقاش الحج ويتسلم تقرير العمليات الأمنية الموحد بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل ضرورة تضافر الجهود وتكاملها والتحضير المبكر لإنجاح موسم حج العام الحالي بإذن الله، وذلك خلال ترؤسه في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اجتماع اللجنة، الذي تخلله استعراض لنتائج حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع التي عقدت في جدة أوائل الشهر الحالي، وناقش فيها أكثر من 200 خبير ومتخصص في شؤون الحج - يمثلون 50 جهة حكومية وأهلية - الاستعدادات لحج العام الحالي 1441هــ .

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره للجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن كافة.

واستعرض الاجتماع مخرجات وتوصيات حلقة النقاش التي ركزت على مناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع، وتم في هذا الصدد طرح نحو 112 توصية ومبادرة هدفها الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجيج خلال موسم حج 1441هــ .

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واطلعت اللجنة على أعداد المعتمرين الذين قدموا لأداء العمرة منذ بداية الموسم حتى تاريخه، إذ بلغ عددهم أكثر من 440 ألف معتمر.

كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

إلى ذلك تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة التقرير السنوي لأعمال مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة.

واستمع الفيصل إلى شرح موجز عن محتوى التقرير، قدمه مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة العقيد علي الغامدي، الذي تضمن حجم خدمات مركز العمليات الأمنية الموحدة الذي يعد محصلة لمجموع الأحوال الأمنية لمختلف القضايا بالمنطقة، مراعيا توزيع القضايا في مختلف المحافظات، وتسليط الضوء على الأحياء في قالب بياني وخرائط جغرافية.