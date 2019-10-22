«بحوث المدينة» ينجز 15 ألف بطاقة تعريفية للوثائق التاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

أنجز مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة 15 ألف بطاقة تعريفية لمجموعة من الوثائق التاريخية من إجمالي 100 ألف وثيقة تقع في 500 مجلد يمتلكها المركز، من بينها نحو 60 ألفا غير عربية.

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وأوضح المركز أن البطاقات التعريفية تتضمن ملخصات تعين الباحثين في التعرف على مضمونها بشكل عام، كما يعكف المركز على تنفيذ مشروع استراتيجي للوثائق التي تم جمعها بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة، حيث جرى ترميمها وصيانتها وحفظها الكترونيا، وتصنيفها من خلال عملية الفهرسة، تمهيدا لإعداد البطاقات التعريفية لها.

وأصدر المركز ثلاثة أجزاء من سلسة الوثائق التاريخية، ويجري العمل حاليا على إصدار أجزاء أخرى، في حين تم نشر بعض هذه الوثائق في مجلة المركز العلمية كوثيقة توسعة المسجد النبوي عام 1329هـ والمقترحات الخاصة لإتمام هذه التوسعة.

وجدد مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة دعوته للباحثين والمتخصصين في مجال تاريخ المملكة بصفة عامة وتاريخ المدينة المنورة بصفة خاصة، إلى دراسة هذه الوثائق واستخلاص المعلومات التي تفيد في إعداد الدراسات التاريخية والتي تعتمد على مصادر أصلية.