اعتماد خطة الفنون التقليدية في المجمع الملكي للفنون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله أمس في الرياض، خطة انطلاقة معهد الفنون التقليدية في المجمع الملكي للفنون.

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وسيبدأ المعهد استقبال طلبات الالتحاق به في خريف 2020م، فيما يستهدف 1000 طالب ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة المدى.

ويهدف معهد الفنون التقليدية إلى الحفاظ على الهوية المحلية من خلال تعليم الفنون، والإسهام في حفظ التراث السعودي وصونه وتطويره، وتخريج ممارسين مؤهلين لهذا الغرض، والعمل على التوعية بالفنون ورفع قيمة الفنان من خلال برامج يقوم بها أو من خلال الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة، وتعليم الفنون والحرف اليدوية عن طريق برامج معتمدة، إضافة إلى الشراكات أكاديمية مع الجامعات المختلفة لتوفير برامج تعليمية.

ويأتي المعهد ضمن مبادرة أكاديميات الفنون التي أعلن عنها ضمن الحزمة الأولى من مبادرة وزارة الثقافة في مارس الماضي، ومبادرات برنامج جودة الحياة، وأعلن وزير الثقافة في أغسطس الماضي عن البدء بدراسة الأكاديميات حسب حاجة السوق، بحيث تكون الأولى متخصصة في التراث والفنون التقليدية والحرف.