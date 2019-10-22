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شرعت الشركة القائمة على تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر" في تركيب أجهزة رصد إضافية مخصصة للرصد على طريق بيشة- سبت العلايا.
ومن جانب آخر، تحوّل الطريق الواصل بين بيشة- سبت العلايا إلى مضمار سباق بشكل يومي في قيادة متهوّرة يمارسها الأجانب، قائدو الشاحنات، على الطريق.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، ظهر اليوم، شاحنة أسمنت تتجاوز أخرى في منعطف خطير دون اكتراث قائدها لضيق مساحة الطريق.
بيشة سبت العلايا ساهر
تركيب أجهزة إضافية للرصد الآلي "ساهر" على طريق بيشة- العلاياسويد الحارثي الخليج 365 2019-10-22
شرعت الشركة القائمة على تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر" في تركيب أجهزة رصد إضافية مخصصة للرصد على طريق بيشة- سبت العلايا.
ومن جانب آخر، تحوّل الطريق الواصل بين بيشة- سبت العلايا إلى مضمار سباق بشكل يومي في قيادة متهوّرة يمارسها الأجانب، قائدو الشاحنات، على الطريق.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، ظهر اليوم، شاحنة أسمنت تتجاوز أخرى في منعطف خطير دون اكتراث قائدها لضيق مساحة الطريق.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
08:51 PM
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
09:05 PM
رعونة قائدي الشاحنات تهدد حياة سالكيه
شرعت الشركة القائمة على تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر" في تركيب أجهزة رصد إضافية مخصصة للرصد على طريق بيشة- سبت العلايا.
ومن جانب آخر، تحوّل الطريق الواصل بين بيشة- سبت العلايا إلى مضمار سباق بشكل يومي في قيادة متهوّرة يمارسها الأجانب، قائدو الشاحنات، على الطريق.
ورصدت عدسة "الخليج 365"، ظهر اليوم، شاحنة أسمنت تتجاوز أخرى في منعطف خطير دون اكتراث قائدها لضيق مساحة الطريق.
، تركيب أجهزة إضافية للرصد الآلي "ساهر" على طريق بيشة- العلايا ،
المصدر : الخليج 365
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