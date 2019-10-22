، مستشفى الخفجي ينجح في إجراء 3 عمليات جراحية بالمنظار والتقنية الحديثة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تمكن مستشفى الخفجي العام من إجراء ثلاث عمليات جراحية لقسم الأنف والأذن والحنجرة، باستخدام المنظار الجراحي والتقنيات الحديثة، بعد دعم التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية.
وفي التفاصيل: أجريت العمليات الثلاث من قبل استشاري جراحة الأنف والأذن والفريق الطبي، وتضمنت تعديل الحاجز الانفي، وكي الغضاريف السفلية بالمنظار، واستئصال اللحمية خلف الأنف لأول مرة بالمنظار، وتركيب أنابيب تهوية الآذن الوسطى واستخراج الأجسام الغريبة من المرئي، وعمليات رد وتثبيت كسور الأنف.
وثمّن الدكتور أحمد بن فراس الخالدي المدير التنفيذي لمستشفى الخفجي العام، إدارة التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية؛ على دعمهم بالكوادر الطبية التي تخدم المرضى والتي تهدف إلي تطوير منظومة العمل الطبي بالقطاع، وإضافة عمليات جراحية وتخصصات نوعيه تحسن من الخدمات الطبية للمستفيدين وتقلل من الإحالات للمستشفيات المرجعية.
وأوضح "الخالدي" أن هذه العمليات تعتبر من ضمن العمليات التي تحال للمستشفيات المرجعية والمركزية، متطلعين للتطوير وإضافة خدمات نوعية للمستفيدين تتواكب مع رؤية وزارة الصحة لوصول الخدمات للمرضي بكل سهولة ويسر بما يحقق الجودة المطلوبة.الخفجي مستشفى الخفجي العام المنطقة الشرقية المدير التنفيذي لمستشفى الخفجي العام أحمد الخالدي
مستشفى الخفجي ينجح في إجراء 3 عمليات جراحية بالمنظار والتقنية الحديثةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-22
تمكن مستشفى الخفجي العام من إجراء ثلاث عمليات جراحية لقسم الأنف والأذن والحنجرة، باستخدام المنظار الجراحي والتقنيات الحديثة، بعد دعم التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية.
وفي التفاصيل: أجريت العمليات الثلاث من قبل استشاري جراحة الأنف والأذن والفريق الطبي، وتضمنت تعديل الحاجز الانفي، وكي الغضاريف السفلية بالمنظار، واستئصال اللحمية خلف الأنف لأول مرة بالمنظار، وتركيب أنابيب تهوية الآذن الوسطى واستخراج الأجسام الغريبة من المرئي، وعمليات رد وتثبيت كسور الأنف.
وثمّن الدكتور أحمد بن فراس الخالدي المدير التنفيذي لمستشفى الخفجي العام، إدارة التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية؛ على دعمهم بالكوادر الطبية التي تخدم المرضى والتي تهدف إلي تطوير منظومة العمل الطبي بالقطاع، وإضافة عمليات جراحية وتخصصات نوعيه تحسن من الخدمات الطبية للمستفيدين وتقلل من الإحالات للمستشفيات المرجعية.
وأوضح "الخالدي" أن هذه العمليات تعتبر من ضمن العمليات التي تحال للمستشفيات المرجعية والمركزية، متطلعين للتطوير وإضافة خدمات نوعية للمستفيدين تتواكب مع رؤية وزارة الصحة لوصول الخدمات للمرضي بكل سهولة ويسر بما يحقق الجودة المطلوبة.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
08:50 PM
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
09:04 PM
لأول مرة بدعم التجمع الصحي بالشرقية
تمكن مستشفى الخفجي العام من إجراء ثلاث عمليات جراحية لقسم الأنف والأذن والحنجرة، باستخدام المنظار الجراحي والتقنيات الحديثة، بعد دعم التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية.
وفي التفاصيل: أجريت العمليات الثلاث من قبل استشاري جراحة الأنف والأذن والفريق الطبي، وتضمنت تعديل الحاجز الانفي، وكي الغضاريف السفلية بالمنظار، واستئصال اللحمية خلف الأنف لأول مرة بالمنظار، وتركيب أنابيب تهوية الآذن الوسطى واستخراج الأجسام الغريبة من المرئي، وعمليات رد وتثبيت كسور الأنف.
وثمّن الدكتور أحمد بن فراس الخالدي المدير التنفيذي لمستشفى الخفجي العام، إدارة التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية؛ على دعمهم بالكوادر الطبية التي تخدم المرضى والتي تهدف إلي تطوير منظومة العمل الطبي بالقطاع، وإضافة عمليات جراحية وتخصصات نوعيه تحسن من الخدمات الطبية للمستفيدين وتقلل من الإحالات للمستشفيات المرجعية.
وأوضح "الخالدي" أن هذه العمليات تعتبر من ضمن العمليات التي تحال للمستشفيات المرجعية والمركزية، متطلعين للتطوير وإضافة خدمات نوعية للمستفيدين تتواكب مع رؤية وزارة الصحة لوصول الخدمات للمرضي بكل سهولة ويسر بما يحقق الجودة المطلوبة.
، مستشفى الخفجي ينجح في إجراء 3 عمليات جراحية بالمنظار والتقنية الحديثة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الخفجي ينجح في إجراء 3 عمليات جراحية بالمنظار والتقنية الحديثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.