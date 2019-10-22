، ولي العهد يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي ويناقشان الأحداث الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا أوجه العلاقات الثنائية في مجالات التعاون العسكري والدفاعي

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المتعلقة بالجانب العسكري والدفاعي، إضافة إلى بحث عدد من المسائل، خاصة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، والفريق ركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، والمدير العام لمكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والملحق العسكري السعودي في واشنطن وأوتاوا اللواء ركن فواز الفواز.

كما حضره من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاتي ويلبرغر، وعدد من المسؤولين.الرياض ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر