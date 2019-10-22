، نائب أمير جازان لوالد الشهيد "دغريري": ابنك بطل ونال الشرف ،

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أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز لوالد شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن بن حسين علي دغريري أن ما قام به الشهيد يعد فخراً واعتزازاً للجميع، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
جاء ذلك خلال نقله تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
فيما أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة, ولأمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
نائب أمير منطقة جازان
نائب أمير جازان لوالد الشهيد "دغريري": ابنك بطل ونال الشرففهد كاملي الخليج 365 2019-10-22
أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز لوالد شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن بن حسين علي دغريري أن ما قام به الشهيد يعد فخراً واعتزازاً للجميع، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
جاء ذلك خلال نقله تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
فيما أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة, ولأمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
07:52 PM
خلال نقله تعازي ومواساة خادم الحرمين وولي العهد
أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز لوالد شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن بن حسين علي دغريري أن ما قام به الشهيد يعد فخراً واعتزازاً للجميع، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
جاء ذلك خلال نقله تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
فيما أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة, ولأمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
، نائب أمير جازان لوالد الشهيد "دغريري": ابنك بطل ونال الشرف ،
المصدر : الخليج 365
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