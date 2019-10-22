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شنت قوات التحالف اليوم غارات متفرقة تسببت في مقتل أكثر من 19 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في محافظة صعدة شمالي اليمن.
ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر محلية، قولها، إن غارات دقيقة ومتفرقة دمرت آليات قتالية، واستهدفت مواقع وتجمعات لمسلحي الميليشيات الحوثية في مديريتي حيدان ورازح.
وحسب المصادر، تستخدم الميليشيات الحوثية المدنيين دروعاً بشرية، وتتخد مواقع لها بين منازل المواطنين، وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر.
قوات التحالف ميليشيات الحوثي صعدة
غارات للتحالف تقتل وتصيب 19 حوثياً شمال صعدةفهد كاملي الخليج 365 2019-10-22
شنت قوات التحالف اليوم غارات متفرقة تسببت في مقتل أكثر من 19 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في محافظة صعدة شمالي اليمن.
ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر محلية، قولها، إن غارات دقيقة ومتفرقة دمرت آليات قتالية، واستهدفت مواقع وتجمعات لمسلحي الميليشيات الحوثية في مديريتي حيدان ورازح.
وحسب المصادر، تستخدم الميليشيات الحوثية المدنيين دروعاً بشرية، وتتخد مواقع لها بين منازل المواطنين، وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
07:33 PM
جاءت دقيقة ومتفرقة ودمرت آليات قتالية
شنت قوات التحالف اليوم غارات متفرقة تسببت في مقتل أكثر من 19 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في محافظة صعدة شمالي اليمن.
ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر محلية، قولها، إن غارات دقيقة ومتفرقة دمرت آليات قتالية، واستهدفت مواقع وتجمعات لمسلحي الميليشيات الحوثية في مديريتي حيدان ورازح.
وحسب المصادر، تستخدم الميليشيات الحوثية المدنيين دروعاً بشرية، وتتخد مواقع لها بين منازل المواطنين، وهو ما قد يعرض حياتهم للخطر.
، غارات للتحالف تقتل وتصيب 19 حوثياً شمال صعدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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