، مصادر لـ"الخليج 365" توضح حقيقة سقوط طائرة بمطار الأمير عبدالمحسن بمحافظة ينبع ،

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نفت مصادر لـ"الخليج 365" ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط طائرة مساء أمس الاثنين بمطار ينبع، لافتةً إلى أن طائرة تدريب صغيرة تعرضت لعطل فني بسيط لم يصل إلى سقوط الطائرة كما يُشاع.
وكان مطار ينبع قد شهد مساء أمس حادثاً فنياً لطائرة تدريب صغيرة داخل المدرج، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.
وتشير المعلومات إلى أن الطائرة الصغيرة قد هبطت بسلام على المدرج، وبعد الهبوط تعرضت لخلل فني في العجلات، وتوقفت في نهاية المدرج، ما أدى لتوقف المدرج عن الخدمة مساء أمس، فيما عاد المطار منتصف الليل لاستئناف الرحلات بشكل طبيعي بعد استكمال الإجراءات اللازمة حول هذا الحادث.
وأهاب المصدر بالجميع إلى عدم تناقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
مطار الأمير عبدالمحسن ينبع
مصادر لـ"الخليج 365" توضح حقيقة سقوط طائرة بمطار الأمير عبدالمحسن بمحافظة ينبعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-22
نفت مصادر لـ"الخليج 365" ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط طائرة مساء أمس الاثنين بمطار ينبع، لافتةً إلى أن طائرة تدريب صغيرة تعرضت لعطل فني بسيط لم يصل إلى سقوط الطائرة كما يُشاع.
وكان مطار ينبع قد شهد مساء أمس حادثاً فنياً لطائرة تدريب صغيرة داخل المدرج، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.
وتشير المعلومات إلى أن الطائرة الصغيرة قد هبطت بسلام على المدرج، وبعد الهبوط تعرضت لخلل فني في العجلات، وتوقفت في نهاية المدرج، ما أدى لتوقف المدرج عن الخدمة مساء أمس، فيما عاد المطار منتصف الليل لاستئناف الرحلات بشكل طبيعي بعد استكمال الإجراءات اللازمة حول هذا الحادث.
وأهاب المصدر بالجميع إلى عدم تناقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
07:31 PM
بعد ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الحادثة
نفت مصادر لـ"الخليج 365" ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط طائرة مساء أمس الاثنين بمطار ينبع، لافتةً إلى أن طائرة تدريب صغيرة تعرضت لعطل فني بسيط لم يصل إلى سقوط الطائرة كما يُشاع.
وكان مطار ينبع قد شهد مساء أمس حادثاً فنياً لطائرة تدريب صغيرة داخل المدرج، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.
وتشير المعلومات إلى أن الطائرة الصغيرة قد هبطت بسلام على المدرج، وبعد الهبوط تعرضت لخلل فني في العجلات، وتوقفت في نهاية المدرج، ما أدى لتوقف المدرج عن الخدمة مساء أمس، فيما عاد المطار منتصف الليل لاستئناف الرحلات بشكل طبيعي بعد استكمال الإجراءات اللازمة حول هذا الحادث.
وأهاب المصدر بالجميع إلى عدم تناقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
، مصادر لـ"الخليج 365" توضح حقيقة سقوط طائرة بمطار الأمير عبدالمحسن بمحافظة ينبع ،
المصدر : الخليج 365
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