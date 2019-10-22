، تركيب أجهزة إضافية للرصد الآلي "ساهر" على طريق بيشة- العلايا ،

محمد بن مسعود - الدمام - رعونة قائدي الشاحنات تهدد حياة سالكيه

شرعت الشركة القائمة على تشغيل نظام الرصد الآلي "ساهر" في تركيب أجهزة رصد إضافية مخصصة للرصد على طريق بيشة- سبت العلايا.

ومن جانب آخر، تحوّل الطريق الواصل بين بيشة- سبت العلايا إلى مضمار سباق بشكل يومي في قيادة متهوّرة يمارسها الأجانب، قائدو الشاحنات، على الطريق.



ورصدت عدسة "الخليج 365"، ظهر اليوم، شاحنة أسمنت تتجاوز أخرى في منعطف خطير دون اكتراث قائدها لضيق مساحة الطريق.

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