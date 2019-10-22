، مستشفى الخفجي ينجح في إجراء 3 عمليات جراحية بالمنظار والتقنية الحديثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لأول مرة بدعم التجمع الصحي بالشرقية

تمكن مستشفى الخفجي العام من إجراء ثلاث عمليات جراحية لقسم الأنف والأذن والحنجرة، باستخدام المنظار الجراحي والتقنيات الحديثة، بعد دعم التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية.

وفي التفاصيل: أجريت العمليات الثلاث من قبل استشاري جراحة الأنف والأذن والفريق الطبي، وتضمنت تعديل الحاجز الانفي، وكي الغضاريف السفلية بالمنظار، واستئصال اللحمية خلف الأنف لأول مرة بالمنظار، وتركيب أنابيب تهوية الآذن الوسطى واستخراج الأجسام الغريبة من المرئي، وعمليات رد وتثبيت كسور الأنف.

وثمّن الدكتور أحمد بن فراس الخالدي المدير التنفيذي لمستشفى الخفجي العام، إدارة التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية؛ على دعمهم بالكوادر الطبية التي تخدم المرضى والتي تهدف إلي تطوير منظومة العمل الطبي بالقطاع، وإضافة عمليات جراحية وتخصصات نوعيه تحسن من الخدمات الطبية للمستفيدين وتقلل من الإحالات للمستشفيات المرجعية.

وأوضح "الخالدي" أن هذه العمليات تعتبر من ضمن العمليات التي تحال للمستشفيات المرجعية والمركزية، متطلعين للتطوير وإضافة خدمات نوعية للمستفيدين تتواكب مع رؤية وزارة الصحة لوصول الخدمات للمرضي بكل سهولة ويسر بما يحقق الجودة المطلوبة.

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