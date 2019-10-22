أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 22/10/2019

أسعار الذهب في السعودية يزداد البحث عليها دائما نظرا لأهمية الذهب في حياتنا وتحديدا في المملكة العربية السعودية فبعض المستثمرون العرب اتجه لاستثمار أموالهم في الذهب لأنه من الملاذات الأمنة والتي تجنى ربحا كبيرا، لذلك دائما يتابع رجال الأعمال أسعار الذهب بشكل مستمر وأيضاً السيدات التي تعشقن الذهب وتعشق تجديده كل فترة وشراء المزيد منه، ولهذا نقدم لكم أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 22/10/2019.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 22/10/2019

يسجل الجرام عيار 24 نحو 179.45 ريال مقابل 47.85 دولار.

يسجل الجرام عيار 22 نحو 164.50 ريال مقابل 43.86 دولار.

يسجل الجرام عيار 21 نحو 157.02 ريال مقابل 72 دولار.

يسجل الجرام عيار 18 نحو 134.59 ريال مقابل 35.88 دولار.

يسجل الجرام عيار 14 نحو 104.68 ريال مقابل 27.91 دولار.

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يسجل الجرام عيار 12 نحو 89.72 ريال مقابل 23.92 دولار.

يسجل الجنيه الذهب نحو 1.256 ريال مقابل 334.93 دولار.

يسجل كيلو الذهب نحو 179.450 ريال مقابل 47.846 دولار.

سجلت أوقية الذهب نحو 5.581 ريال مقابل 1.488 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت بسيط للغاية في سعر الأعيرة المختلفة المتداولة في الأسواق، ويكون هذا التفاوت بين ريال أو ريالين فقط.