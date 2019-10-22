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رابط الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة وموعد انتهاء إقامة وافد عبر موقع أبشر الجوازات السعودية

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هدف كل مغترب عن وطنه البحث عن الأمان عند اللجوء إلى بلد آخر فيستقر بداخله ويأمن فيه علي نفسه وماله ولذلك فانه يبحث عن الإقامة في البلد هذا البلد حتي يشعر بالاستقرار وبالتالي فان مغتربي ارض الحجاز بالسعودية أول شيئ يفعلونه هو البحث عن الإقامة بالسعودية وقد منحت وزارة الوافدين إليها صلاحية للإقامة علي أراضيها وذلك عن طريق الموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودية ابشر,وعن طريق مكتب الجوازات المتوفر في كل منطقة من أنحاء السعودية.

صلاحية الإقامة

يجب علي المغترب تجنب كل ماهو غير قانوني وكل ما يسبب له ضرر أو مشاكل من جراء القيام بأعمال معينة مخالفة لقانون المملكة ويجب عليه أيضا إذا انتهت مدة إقامته في المملكة أن يعيد تجديدها إذا أراد استمرار الإقامة فيها ولا يتكاسل أو يتقاعس عن تجديدها حتي لا يتعرض للمساءلة القانونية أو يتم ترحيله إلي بلده.

منصة ابشر الإلكترونية وكيفية الاستعلام

علي كل من يريد الاستعلام عن موعد تجديد إقامته والتسجيل ومعرفة جميع البيانات والإجراءات المتعلقة بالمغترب وطرق التقديم والخطوات التي يجب اتباعها والامتداد بالمعلومات الخاصة بالوافدين المغتربين عليه وكافة الخدمات التي تقدمه له وزارة الداخلية عبر موقع بوابة ابشر الإلكترونية التابعة للوزارة.

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الكلمات الدلائليه
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