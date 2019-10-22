الآن إعلان نتائج قبول الإدارة العامة للخدمات الطبية “نساء” عبر موقع أبشر التوظيف

أبشر منصة للتوظيف يمكن من خلالها التقديم لوظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للسيدات، حيث أعلنت لجنة القبول المركزي عن الوظائف العسكرية للسيدات برتبة (وكيل رقيب-عريف- جندي أول) على الوظائف الصحية في مستشفى قوى الأمن، والمراكز الصحية التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية، فيما يمكنكم ارسال طلبات التقديم للوظائف العسكرية النسائية من خلال منصة أبشر.

شروط التقديم لوظائف خدمات طبية للنساء

تم تحديد شروط التقديم لوظائف الخدمات الطبية للنساء على أن تكون كالآتي.

يجب ان تكون المتقدمة سعودية الأصل ،والمنشأ، ويستثنى من نشأت مع والدها خارج المملكة أثناء عمله بالخارج. أن لا يقل عمر المتقدمة عن 22 سنة ،ولا يزيد عمرها عن 35 سنة ميعاد التقديم في بطاقة الهوية الوطنية. لابد أن تكون بطاقة الهوية سارية المفعول. أن لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم ،ويجب أن يكون هناك تناسب بين الطول والوزن وأن تكون لائقة طبياً. أن تكون المتقدمة حسنة السير،والسلوك، وغير محكوم عليها في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. أن لا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي. يجب أن لا يكون قد سبق للمتقدمات التعيين في أي وظيفة في الخدمة العسكرية ، أو تم فصلها من إحدى المراكز، أو المعاهد الحكومية، أو العسكرية لأي سبب. لابد من النجاح في جميع الاختبارات ،والمقابلة الشخصية. يجب تقديم بطاقة سجل مهني ،وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية “سارية المفعول”. أن تكون المتقدمة حاصلة على الدبلوم ،ودرجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد.

رابط التقديم لوظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية للنساء عبر منصة أبشر توظيف

لـجميع المتقدمات للتسجيل في وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية الدخول عبر رابط أبشر توظيف حيث يقدم جميع المعلومات ،وذلك في المواعيد التي تم تحديدها علماً بأن سوف يتم إعلان النتائج المبدئية للنساء برتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول من خلال منصة أبشر توظيف حين ظهور النتائج.

موعد تقديم طلبات الالتحاق

يتم قبول طلبات الالتحاق بدء من يوم الأحد الموافق 4-11-1440هـ الساعة 10 صباحاً ،ويستمر حتى يوم الخميس 8-11-1440هـ الساعة 10 صباحاً، وعلى جميع المتقدمات لوظائف الخدمات الطبية استيفاء كل الشروط المطلوبة.