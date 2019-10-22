موعد ورابط التسجيل في اختبار مقياس موهبة 1441-2019 موقع قياس الرسمي

قام وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية معالي الدكتور أحمد العيسى بإعلان بدء العام التاسع مشروع اكتشاف الموهوبين بمقر مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع، الاستمرار في مسيرة التعليم النوعي وتنمية ثقافة الابتكار واكتشاف الموهوبين الذين يعملون على بناء مجتمع المعرفة و العمل على نهضة مستدامة للمملكة ورفع روح الإبداع والتطور لدى أبناء وبنات المملكة والاستفادة من المواهب من أجل إعلاء وتطوير المكانة العلمية والتقنية والاقتصادية للمجتمع.

كيف يتم قياس الموهبة

يقوم مركز قياس اختبارات الموهبة والإبداع لاكتشاف الموهوبين بقياس قدرات المتقدمين العقلية والمعرفية في مجال الرياضيات والعلوم وفهم النصوص والأشكال وقياس مدى المرونة العقلية لدى المتقدمين.

كيفية التسجيل في مشروع موهبة

التسجيل اعتباراً من تاريخ 16 أكتوبر 2018، ويستمر التسجيل في منصة موهبة حتى تاريخ 25 ديسمبر 2018 ويتم دخول بوابة موهبة وإبداع الإلكترونية ، ثم فتح حساب مستخدم جديد في البوابة لمن لا يملك حساباً مسبقاً ومن ثم اتباع الخطوات التي تفرضها البوابة للالتحاق بالمشروع .

موعد التسجيل في مشروع موهبة:

تبدأ اختبارات الفترة الأولى الورقي باللغة العربية للبنين، والبنات من 5 نوفمبر 2018، ويستمر التسجيل المبكر في اختبارات مقياس الموهبة والإبداع 2019 حتى 22 ديسمبر 2019، وسوف تبدأ فترة الاختبار اعتباراً من 18 يناير 2019 وتستمر حتى 19 يناير 2019، علي كل الطلاب المقيدين في المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين الالتحاق بالقياس قبل 21 ربيع الثاني 1440هـ.