استعلام حساب المواطن برقم الهوية رابط استعلام الدفعة الجديدة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية

برنامج حساب المواطن هو تطبيق خاص بالمواطن السعودي وهذا التطبيق يشمل أبواب عديدة تهم المواطن السعودي حيث وفرت عليه أشياء كثيرة واختصرت ساعات بحث طويلة وجهد كبير فهو برنامج شامل لكل ما يبحث عنه المواطن ويحتاجة ويتضمن الأتي :

حساب مواطن

يفصح البرنامج عن إجمالي راتب المواطن متضمنا البدلات كاملة قبل وقوع أي خصومات علي الراتب ,وللاستفادة من البرنامج لابد من توافر شروط وهي:

يشترط في طالب التسجيل أن يكون حاملا للجنسية السعودية ولا يشترط الجنسية لأبناءه أو زوجاته. الإقامة الدائمة للمستفيد داخل الأراضي السعودية. إن لا يكون مسجون من قبل الحكومة. صحة البيانات والمعلومات الخاصة به. الأرملة وإضافة أبناءها علي الدعم.

يتضمن هذا الجزء كيفية إضافة أبناء الأب المتوفي علي الدعم والتسجيل وإدخال كل ما يتعلق من بيانات خاصة بالمتوفي والأبناء.

راتب المعاشات

يجد في هذه الجزئية كل سؤال متعلق برواتب المعاشات والمتقاعدين وكل ما يتعلق بهم ,والفئة المستفادة من تلك الرواتب،إضافة المواليد الجدد والمبالغ المستحقة للمستفيد، أضاف البرنامج في الحساب تفاصيل عن المبالغ المالية التي تضاف للمولود الجديد في حال إضافة هذا المولود والدعم التقديري له.