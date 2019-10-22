وظائف أبشر بوابة ابشر والتوظيف برتبة “جندي”من خلال المديرية العامة للجوازات السعودية

وظائف أبشر جاء في بيان لإدارة الجوازات السعودية علي كل من يرغب من الرجال في التقديم والتسجيل للوظيفة برتبة “جندي” أن يسارع بطلب الالتحاق مع بدء فتح باب التقديم سواء عبر الموقع أو عن الأماكن المخصصة لذلك، وصرحت الإدارة انه سيتم فتح باب قبول التقديم للوظيفة بدءا من يوم 21/2/1441 الموافق يوم الأحد علي أن يكون قفل الباب والانتهاء من استلام الطلبات الخميس 25/2/1441.

كيفية التقديم والشروط المطلوبة

يكون التقديم للوظيفة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية ابشر للتوظيف,وعلي كل من يتقدم اتباع الخطوات الصحيحة والتعليمات الخاصة بالتسجيل علي الموقع ,واليكم شروط التقديم:

علي المتقدم أن يكون حاملا للجنسية السعودية إذا كان غير متزوج، وأما إذا كانت الزوجية قائمة لابد من أن تكون الزوجة حاملة للجنسية السعودية. اللياقة البدنية وخاصة أن يكون الوزن مناسبا للطول ولا يقل الطول عن 168سم وان يخضع للفحص الطبي. وتكون الأفضلية لمن يحمل لغات متعددة. الشهادة العلمية أن تكون مؤهل عالي أو فوق المتوسط ولا يقبل ادني من ذلك.

كيفية التقديم لوظائف ابشر

يمكنك التقديم عبر بوابة أبشر للتوظيف، حيث يمكن للراغبين في التقديم على وظيفة رتبة جندي بالمديرية العامة للجوازات التقدم عبر تلك البوابة كل ما عليك هو ملئ البيانات المطلوبة علي الموقع.