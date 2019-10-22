مجلس الوزراء السعودي يبارك إنشاء مجلس أعمال سعودي فلسطيني

بارك مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، الاتفاق الذي جرى بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الفلسطيني محمود عباس ، على إنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.

جاء ذلك في مستهل جلسة للمجلس، اليوم الثلاثاء، أطلع خلالها جلالته المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس محمود عباس، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأشار العاهل السعودي إلى أن هذه اللجنة تأتي امتدادا لما تضطلع به المملكة من دعم واهتمام تجاه القضية الفلسطينية، سياسيا وماليا، والإسهام بما يعود نفعه على الشعبين الشقيقين، وتأكيد وقوفها مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.